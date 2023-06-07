The Department of Education has fast tracked changes to how Island kindergarten and Grade 1 students are taught to read.
Research shows there is significant capacity for what is termed structured literacy to reduce the potential of students developing reading disabilities.
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